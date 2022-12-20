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Задушивший сожительницу футболкой в Сочи иностранец получил 10 лет колонии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zadushivshij-sozhitelnitsu-futbolkoj-v-sochi-inostranets-poluchil-10-let-kolonii
Задушивший сожительницу футболкой в Сочи иностранец получил 10 лет колонии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 21 апреля этого года в Лазаревском районе. 40-летнего иностранца признали виновным в умышленном убийстве.

Суд установил, что мужчина, будучи пьяным, начал ссориться со своей сожительницей в доме. Он взял футболку и задушил женщину. После этого иностранец попытался инсценировать самоубийство сожительницы и написал от ее имени предсмертную записку. Однако следователи смогли установить его причастность к убийству женщину.

Лазаревский районный суд назначил иностранцу наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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