Задушивший сожительницу футболкой в Сочи иностранец получил 10 лет колонии
Происшествия
20.12.2022 18:06
Преступление произошло 21 апреля этого года в Лазаревском районе. 40-летнего иностранца признали виновным в умышленном убийстве.
Суд установил, что мужчина, будучи пьяным, начал ссориться со своей сожительницей в доме. Он взял футболку и задушил женщину. После этого иностранец попытался инсценировать самоубийство сожительницы и написал от ее имени предсмертную записку. Однако следователи смогли установить его причастность к убийству женщину.
Лазаревский районный суд назначил иностранцу наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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