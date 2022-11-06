В Армавире на 7 лет осудили мужчину, который 3 недели удерживал и избивал сестру из-за наследства

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор вынес Армавирский городской суд. Обвиняемый свою вину не признал.

Суд установил, что женщина приехала в Армавир из Москвы, чтобы обсудить со своим братом вопросы по наследству. Однако 45-летний мужчина запер ее в своей квартире и забрал телефон. Каждый день он избивал свою сестру и издевался над ней. Он забрал из ее сумки 26 тыс. рублей и банковскую карту, с которой потратил 15 тыс. рублей.

Мужчина незаконно удерживал свою сестру в квартире почти недели. Он сломал ей несколько ребер, ногу и проломил голову. Он не разрешал своей родственнице выходить в туалет. К счастью, стоны и крики избитой женщины услышали соседи. Они сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место спасатели выломали дверь в квартиру и отвезли пострадавшую в больницу. Позже правоохранители задержали ее брата.

Женщина прошла серьезный курс лечения. Из-за полученной черепно-мозговой травмы ее имплантировали в голову титановую пластину.

В ходе судебного заседания мужчина свою вину не признал. По его словам, сестра якобы приехала к нему пьяной и начала биться головой о разные предметы и самостоятельно сломала себе ногу.

Суд признал местного жителя виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы. Суд также обязал его возместить сестре моральной ущерб в размере 700 тыс. рублей и вернуть потраченные деньги в размере 40 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает издание Gorodarmavir со ссылкой на прокуратуру города.

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