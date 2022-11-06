Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Армавире на 7 лет осудили мужчину, который 3 недели удерживал и избивал сестру из-за наследства

Происшествия
06.11.2022 10:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-na-7-let-osudili-muzhchinu-kotoryj-3-nedeli-uderzhival-i-izbival-sestru-iz-za-nasledstva
В Армавире на 7 лет осудили мужчину, который 3 недели удерживал и избивал сестру из-за наследства
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор вынес Армавирский городской суд. Обвиняемый свою вину не признал.

Суд установил, что женщина приехала в Армавир из Москвы, чтобы обсудить со своим братом вопросы по наследству. Однако 45-летний мужчина запер ее в своей квартире и забрал телефон. Каждый день он избивал свою сестру и издевался над ней. Он забрал из ее сумки 26 тыс. рублей и банковскую карту, с которой потратил 15 тыс. рублей.

Мужчина незаконно удерживал свою сестру в квартире почти недели. Он сломал ей несколько ребер, ногу и проломил голову. Он не разрешал своей родственнице выходить в туалет. К счастью, стоны и крики избитой женщины услышали соседи. Они сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место спасатели выломали дверь в квартиру и отвезли пострадавшую в больницу. Позже правоохранители задержали ее брата.

Женщина прошла серьезный курс лечения. Из-за полученной черепно-мозговой травмы ее имплантировали в голову титановую пластину.

В ходе судебного заседания мужчина свою вину не признал. По его словам, сестра якобы приехала к нему пьяной и начала биться головой о разные предметы и самостоятельно сломала себе ногу.

Суд признал местного жителя виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы. Суд также обязал его возместить сестре моральной ущерб в размере 700 тыс. рублей и вернуть потраченные деньги в размере 40 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает издание Gorodarmavir со ссылкой на прокуратуру города.

Читайте также: житель Краснодарского края получил 9 лет колонии за убийство сестры.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В Краснодаре в День народного единства открыли Дворец водных видов спорта
В Краснодаре в День народного единства открыли Дворец водных видов спорта
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
В Краснодаре загорелся магазин рядом с пекарней на улице Нахимова
В Краснодаре загорелся магазин рядом с пекарней на улице Нахимова
Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тыс. рублей для военнослужащих
Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тыс. рублей для военнослужащих
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодаре загорелся магазин рядом с пекарней на улице Нахимова
  3. В Сочи открыли движение по участку трассы А-147, затопленному после ливня
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Сезон фонтанов в Краснодаре завершился
  6. Через Керченскую паромную переправу перевезли более 25,5 тыс. пассажиров
Прямой эфир
Мы в соцсетях