Задушившего любовницу жителя Кубани посадили на восемь лет

Суд признал жителя Выселковского района виновным в убийстве сожительницы, совершенном в ноябре 2023 года.

По данным следствия, вечером 12 ноября мужчина и его сожительница находились в арендованном доме на улице Калинина в станице Новомалороссийской. Пара распивала алкоголь и в процессе застолья поссорилась. Женщина стала выгонять мужчину из дома, а тот в ответ схватил ее за шею и стал душить. Женщина умерла на месте от механической асфиксии.

На мужчину завели уголовное дело. С учетом ранее назначенного наказания за кражу, по совокупности приговоров суд приговорил его к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчине предстоит в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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