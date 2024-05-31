В Краснодаре предъявили обвинение закладчику, застрелившему полицейского

Убийство произошло днем 30 мая в лесополосе около поселка Водники на севере города.

Известно, что сотрудники ППС УМВД Краснодара во время патрулирования заметили подозрительного мужчину, который при виде полицейских попытался убежать. Правоохранители остановили его для проверки документов. В этот момент мужчина достал пистолет и выстрелил в одного из полицейских.

Преступника задержали напарники пострадавшего. Им оказался уроженец Пермского края. Полицейского доставили в больницу с ранением в области живота. К сожалению, он скончался.

Задержанному мужчине предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов по ст. 317 УК РФ. На допросе он признался в убийстве полицейского. Обвиняемого заключили под стражу по решению суда.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства убийства. Для этого назначили проведение комплекс судебных экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате происшествия в поселке Водники при исполнении служебных обязанностей погиб 28-летний старший сержант МВД Юсуф Тугуз. Он работал в правоохранительных органах с 2017 года. У него остались двое малолетних детей.