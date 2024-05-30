В СК рассказали подробности убийства полицейского в Краснодаре

Сотрудник полиции погиб 30 мая от огнестрельного ранения, полученного при задержании наркозакладчика в Прикубанском округе Краснодара.

По данным следствия, днем 30 мая сотрудники ППС при патрулировании в лесопосадке в районе поселка Водники заметили мужчину, который вел себя подозрительно. Увидев правоохранителей мужчина попытался скрыться. Полицейские остановили его для проверки документов. Мужчина достал оружие и выстрелил в одного из полицейских, ранив его в живот.

Напарник пострадавшего обезвредил злоумышленника и вызвал скорую помощь. Полицейского экстренно госпитализировали в ККБ №1, но спасти его не удалось. Злоумышленника, приезжего из Пермского края, доставили к следователю. На него завели уголовное дело. В ходе следствия будет дана правовая оценка всем его противоправным действиям.

Ход расследования уголовного дела взял под контроль глава СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов , сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Руководство и личный состав МВД России выражают искренние соболезнования семье старшего сержанта полиции Юсуфа Тугуза, который получил смертельное ранение при задержании вооруженного правонарушителя», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

Она также сообщила, что подозреваемый находился в федеральном розыске.

Погибшему старшему сержанту Юсуфу Тугузу было 28 лет. Он работал в правоохранительных органах с 2017 года. У него остались двое малолетних детей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.