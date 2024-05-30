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Полицейский погиб при задержании закладчика наркотиков в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskij-pogib-pri-zaderzhanii-zakladchika-narkotikov-v-krasnodare
Полицейский погиб при задержании закладчика наркотиков в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудник полиции погиб при задержании закладчика 30 мая в Прикубанском округе Краснодара.

Как сообщил интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах, по предварительным данным во время задержания закладчик выстрелил из пистолета в сотрудника ППС. После этого преступник попытался покончить с собой, но его задержали.

Раненый 27-летний полицейский скончался. Официально данный инцидент в правоохранительных органах пока не комментировали.

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