Полицейские устроили погоню со стрельбой за угонщиком в Северском районе

В станице Северской на улице Пугачева инспекторы ДПС обратили внимание на Chevrolet Lanos, который опасно маневрировал и создавал аварийные ситуации. На требование остановиться водитель иномарки только прибавил скорость.

Полицейские отправились в погоню. Нарушитель продолжил игнорировать требования об остановке и свернул на проселочную дорогу.

Одному из полицейских пришлось применить табельное оружие. После предупредительного выстрела вверх он несколько раз выстрелил по колесам машины нарушителя. Однако злоумышленнику удалось скрыться. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.

По госномеру правоохранители установили личность владельца иномарки. Им оказался местный житель. Он рассказал, что накануне передал машину на покраску в станцию техобслуживания. Полицейские задержали сотрудника СТО, 37-летнего местного жителя, принявшего машину на ремонт, на одной из улиц в станице Северской. Выяснилось, что у мужчины имеются судимости за кражи, а также он был лишен права управления автомобилем. Задержанный рассказал, что, получив заказ на покраску, решил угнать автомобиль. Машину изъяли и вернули владельцу. На подозреваемого завели уголовное дело.

От прохождения медосвидетельствования злоумышленник отказался. За это и за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции на него завели административные протоколы. Кроме того, ему назначили медосвидетельствование, чтобы выяснить, бол ли он под действием наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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