Пьяный мужчина безуспешно пытался угнать две легковушки в Армавире

Жителю Новокубанского района грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, 27-летний парень в состоянии алкогольного опьянения решил угнать «Ладу Самара», припаркованную во дворе многоэтажки. Он разбил окно водительской двери, проник в салон и попытался запустить двигатель, сомкнув провода в замке зажигания. Завести таким образом машину ему не удалось.

Заметив неподалеку еще одну «Ладу Самару», мужчина повторил попытку угона, но также безуспешно. На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Злоумышленнику грозит до 10 лет колонии. Он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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