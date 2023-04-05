Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Задолжавшего более 500 тыс. рублей за коррупционное преступление жителя Краснодара нашли в Москве

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zadolzhavshego-bolee-500-tys-rublej-za-korruptsionnoe-prestuplenie-zhitelya-krasnodara-nashli-v-moskve
Задолжавшего более 500 тыс. рублей за коррупционное преступление жителя Краснодара нашли в Москве
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жителя Краснодара суд признал виновным в совершении преступления коррупционной направленности.

При этом мужичина не заплатил штраф в размере более 500 тыс. рублей. На контакт с приставами должник не выходил — не было ни актуального номера телефона, ни адреса. Приставы возбудили разыскное дело, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Приставы нашли родственников должника и провели с ними беседу. Родственники сообщили о том, что мужчина живет в Москве и возвращаться в Краснодар не планирует. После беседы с родственниками должник сам вышел на связь, а вскоре прилетел из Москвы специально для встречи с судебным приставом. После этого он предоставил квитанцию о погашении задолженности в размере 539 тыс. рублей.

Читайте также: в Павловском районе забрали детей у участницы религиозной секты.

Статьи
Зачем мять пса? Нужен ли собакам массаж
Зачем мять пса? Нужен ли собакам массаж
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 апреля
Что такое ферментированные продукты: польза и способы приготовления
Что такое ферментированные продукты: польза и способы приготовления
Главные ошибки при домашнем окрашивании волос
Главные ошибки при домашнем окрашивании волос
Благовещение Пресвятой Богородицы: что за праздник, когда отмечают
Благовещение Пресвятой Богородицы: что за праздник, когда отмечают
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пропавший в Сочи отец хоккеиста Матвея Мичкова найден погибшим
  2. Дарью Трепову арестовали на 2 месяца по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга
  3. ЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: в Адыгее с подтопленных дачных участков эвакуировали 65 человек
  4. Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий опустился на 33 строчку в рейтинге самых богатых россиян
  5. В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
  6. На сухогрузе «Краснодар» торжественно подняли флаг кубанской столицы
Прямой эфир
Мы в соцсетях