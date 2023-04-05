Задолжавшего более 500 тыс. рублей за коррупционное преступление жителя Краснодара нашли в Москве
Жителя Краснодара суд признал виновным в совершении преступления коррупционной направленности.
При этом мужичина не заплатил штраф в размере более 500 тыс. рублей. На контакт с приставами должник не выходил — не было ни актуального номера телефона, ни адреса. Приставы возбудили разыскное дело, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
Приставы нашли родственников должника и провели с ними беседу. Родственники сообщили о том, что мужчина живет в Москве и возвращаться в Краснодар не планирует. После беседы с родственниками должник сам вышел на связь, а вскоре прилетел из Москвы специально для встречи с судебным приставом. После этого он предоставил квитанцию о погашении задолженности в размере 539 тыс. рублей.
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