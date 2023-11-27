Задержаны трое подозреваемых в похищении и убийстве жительницы Новороссийска

В полицию Новороссийска обратился местный житель с сообщением о пропаже жены.

Он сообщил, что женщина уехала на машине и спустя время перестала выходить на связь, ее местонахождение неизвестно.

В ходе розыска сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из полиции края, управления МВД по Новороссийску и подразделений СОБР «Беркут-ЮГ», СОБР и ОМОН «Пластун» Росгвардии задержали троих жителей Новороссийска в возрасте от 30 до 33 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, мужчины тщательно продумывали план похищения жертвы. Для этого напали еще на двух людей. Так, 20 ноября они в гаражном кооперативе напали на владельца легковушки, обездвижили его и закрыли в багажнике. На его машине злоумышленники несколько часов следили за домом женщины, после чего отпустили мужчину, забрав видеорегистратор.

Спустя четыре дня, 24 ноября, злоумышленники напали еще на одного водителя, также затолкав его в багажник, воспользовались машиной.

Они выследили женщину, напали на нее на улице, силой посадили в угнанный автомобиль и увезли. Позже в этот же день один из соучастников, 30-летний местный житель, в лесу зарезал жертву.

Супругу похищенной при этом сообщили, что его жена еще жива, и потребовали перевести биткоины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Один из подозреваемых, 30-летний мужчина, скончался в отделе полиции. По факту его смерти проводится доследственная проверка, в рамках которой дадут оценку всем обстоятельствам.

Еще двое участников в ходе допроса признались в содеянном. Следствие намерено обратиться в суд для заключения подозреваемых под стражу. Возбудили уголовные дела о похищении группой лиц с применением оружия и убийстве, сопряженном с похищением.

Следователи устанавливают обстоятельства и мотивы преступлений, собирают доказательства. Кроме того, назначен полный комплекс судебных экспертиз.

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