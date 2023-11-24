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Двое жителей Краснодарского края похитили 16-летнюю девушку в Орловской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-zhitelej-krasnodarskogo-kraya-pohitili-16-letnyuyu-devushku-v-orlovskoj-oblasti
Двое жителей Краснодарского края похитили 16-летнюю девушку в Орловской области
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Республике Адыгея

Инцидент произошел 21 ноября в одном из сел Новосильского района Орловской области.

Установили, что двое жителей Краснодарского края приехали на машине вместе со знакомым в село, где похитили 16-летнюю местную жительницу. Они силой посадили ее в машину, после чего уехали из области.

Злоумышленников задержали, возбудили уголовное дело о похищении человека. Мужчинам предъявили обвинение, ходатайство об их заключении под стражу направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

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