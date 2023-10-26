Мужчина силой похитил детей-близнецов у бывшей жены на прогулке в Краснодаре

Преступление произошло 19 октября на одной из улиц краевого центра.

Мать похищенных детей рассказала СМИ, что в тот день она гуляла с сыновьями по городу. К ним подъехала машина, из которой вышел неизвестный мужчина. Он подошел к семье, а потом напал на мать — ударил ее по голове, повалил на землю и замотал рот скотчем.

По словам женщины, в этот момент из автомобиля вышел ее бывший муж с неизвестной женщиной. Они забрали ее детей и уехали в неизвестном направлении. Эту информацию прокомментировали в правоохранительных органах.

«В настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам ч. 2. ст. 330 УК РФ (Самоуправство, совершенное с применением насилия)», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия. За самоуправство может грозить до 5 лет лишения свободы.

Отец похищенных детей вышел на связь с полицией и уточнил, что они сейчас находятся в Екатеринбурге. С его слов, жизни и здоровью близнецов ничего не угрожает.

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