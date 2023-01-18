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Задержанный рецидивист пытался ранить себя обрезками матраса в отделе полиции в Кореновском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zaderzhannyj-retsidivist-pytalsya-ranit-sebya-obrezkami-matrasa-v-otdele-politsii-v-korenovskom-rajone
Задержанный рецидивист пытался ранить себя обрезками матраса в отделе полиции в Кореновском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мужчину задержали днем 16 января за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и доставили в спецпомещение для содержания ОМВД по Кореновскому району.

Перед помещением в СПСЗЛ задержанный прошел личный досмотр. Запрещенных предметов у него не обнаружили. Находясь в спецпомещении мужчина, который ранее неоднократно был судим, разорвал матрас и попытался навредить себе. Его действия пресекли сотрудники полиции.

Медики при осмотре не обнаружили на теле задержанного видимых повреждений. Медицинская помощь ему не потребовалась.

«В настоящий момент пострадавший помещен в специализированое медицинское учреждение. По факту произошедшего в ОМВД России по Кореновскому району назначено проведение проверки», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В соцсетях уточнили, что задержанному, который пытался навредить себе в отделе полиции, 33 года. Он начал угрожать близким, а те сообщили об этом в полицию. После этого его задержали.

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