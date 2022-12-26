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Полицейский спас жителя Краснодара, который пытался покончить с собой из-за ссоры с девушкой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskij-spas-zhitelya-krasnodara-kotoryj-pytalsya-pokonchit-s-soboj-iz-za-ssory-s-devushkoj
Полицейский спас жителя Краснодара, который пытался покончить с собой из-за ссоры с девушкой
Фото пресс-службы УМВД России по Краснодару

Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов на улице Лавочкина. К начальнику дежурной части отдела полиции Карасунского округа на улице за помощью обратилась местная жительница.

Девушка рассказала, что накануне поссорилась с парнем. После этого он прислал ей сообщение, в котором обещал свести счеты с жизнью на лестничной площадке соседней многоэтажки.

Майор полиции Александр Рубайло вместе с девушкой отправился по указанному адресу. Там они обнаружили молодого человека без сознания. Полицейский незамедлительно оказал ему доврачебную помощь.

Через некоторое время молодой человек пришел в себя. Его передали сотрудникам скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Полицейский отметил, что спасти парня удалось благодаря тому, что девушка быстро оценила серьезность ситуации и вовремя обратилась за помощью.

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