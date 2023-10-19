Задержанный разбил лампу и наглотался стекла в отделе полиции в Новороссийске

Инцидент произошел 16 октября. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Известно, что в тот день 31-летнего местного жителя задержали за мелкое хулиганство и доставили в отдел полиции города-героя. Перед тем, как попасть в камеру, мужчина прошел личный досмотр. Каких-либо посторонних предметов у него не нашли.

Около 22:15 задержанный разбил плафон лампы и наглотался битого стекла, пытаясь нанести себе увечья. Сотрудники УМВД Новороссийска передали мужчину бригаде скорой помощи, его отвезли в больницу.

По факту произошедшего в отделе полиции Новороссийска проводят проверку, сообщает «Аргументы и Факты — Юг».

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