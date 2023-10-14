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Мужчина сломал ногу, упав с большой высоты около пляжа в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-slomal-nogu-upav-s-bolshoj-vysoty-okolo-plyazha-v-sochi
Мужчина сломал ногу, упав с большой высоты около пляжа в Сочи
Фото Службы спасения Сочи

Инцидент произошел утром 14 октября в районе пляжа Уч-Дере в Лазаревском районе.

Предварительно, мужчина упал с большой высоты и получил перелом ноги. Он не смог идти самостоятельно и обратился за помощью в местную службу спасения.

Вскоре спасатели прибыли на место и оказали травмированному доврачебную помощь. Они донесли мужчину до машины скорой помощи при помощи альпинистского снаряжения.

Пострадавшего доставили в одну из горбольниц курорта. Его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Службы спасения Сочи.

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