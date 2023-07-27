Задержанный агент признался, что готовил теракт на корабле Черноморского флота по заданию СБУ

О задержании мужчины, завербованным украинскими спецслужбами, стало известно 27 июля. Он готовил теракт на военном морском судне.

Задержанный гражданин России признался в совершенном преступлении и рассказал подробности.

«С начала специальной военной операции, поддавшись пропаганде, был завербован Службой безопасности Украины. В июле 2023 года мне поступило задание совершить террористический акт», — рассказал он.

По его словам, за успешное выполнение задания украинские спецслужбы пообещали ему предоставить гражданство и выплатить вознаграждение. Подозреваемый рассказал, что с СБУ он поддерживал связь через знакомую с Украины. Он передавал ей секретные сведения об участии Черноморского флота в СВО, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у мужчины, готовившего теракт на корабле, нашли два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по четырем статьям УК РФ.