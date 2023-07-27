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ФСБ предотвратила теракт на корабле Черноморского флота, подготовленный украинским агентом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-predotvratila-terakt-na-korable-chernomorskogo-flota-podgotovlennyj-ukrainskim-agentom
ФСБ предотвратила теракт на корабле Черноморского флота, подготовленный украинским агентом
ФСБ предотвратила теракт на корабле Черноморского флота, подготовленный украинским агентом

Преступник готовился устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота.

«Пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение», — говорится в сообщении ЦОС.

Известно, что теракт готовил служащий ВМФ России, которого завербовала украинская разведка. У мужчины нашли два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. Также задержанного подозревают в передаче сведений, составляющих государственную тайну.

Преступника задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по четырем статьям УК РФ — о теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, госизмене, разглашении гостайны, сообщает РИА «Новости».

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