ФСБ предотвратила теракт в Геленджике, подготовленный сторонником украинского неонацизма

Преступник готовился взорвать самодельное взрывное устройство на объекте правоохранительных органов в Геленджике.

«ФСБ РФ предотвращен террористический акт в муниципальном округе города-курорта Геленджик Краснодарского края», — говорится в сообщении ЦОС.

Известно, что теракт в Геленджике готовил 42-летний гражданин РФ, являющийся сторонником украинского неонацизма. Радикал оборудовал в лесу на окраине города тайник, в котором хранил готовое к использованию самодельное взрывное устройство. Дома у мужчины нашли компоненты для изготовления СВУ, а также инструкции по сборке, полученные из интернет-сообществ боевиков украинских националистов.

Преступника задержали. На него завели уголовное дело за приготовление к совершению террористического акта, сообщает RT.

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