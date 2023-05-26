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ФСБ предотвратила теракт в Геленджике, подготовленный сторонником украинского неонацизма

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-predotvratila-terakt-v-gelendzhike-podgotovlennyj-storonnikom-ukrainskogo-neonatsizma
Видео ЦОС ФСБ России

Преступник готовился взорвать самодельное взрывное устройство на объекте правоохранительных органов в Геленджике.

«ФСБ РФ предотвращен террористический акт в муниципальном округе города-курорта Геленджик Краснодарского края», — говорится в сообщении ЦОС.

Известно, что теракт в Геленджике готовил 42-летний гражданин РФ, являющийся сторонником украинского неонацизма. Радикал оборудовал в лесу на окраине города тайник, в котором хранил готовое к использованию самодельное взрывное устройство. Дома у мужчины нашли компоненты для изготовления СВУ, а также инструкции по сборке, полученные из интернет-сообществ боевиков украинских националистов.

Преступника задержали. На него завели уголовное дело за приготовление к совершению террористического акта, сообщает RT.

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