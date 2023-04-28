Задержанные в Саратовской области браконьеры из Краснодарского края оказались «непростыми людьми»

Жителей Кубани поймали за охотой в конце февраля на территории Лысогорского района в угодье «Возрождение».

У мужчин отсутствовали охотничьи билеты и разрешения на оружие. Они рассказали, что все документы находятся у организатора мероприятия. Однако списка охотников у организатора не оказалось. На место вызвали полицейских.

Правоохранители нашли рядом с охотниками тушу косули сибирской. Охоту на них закрыли 10 января. На мужчин завели административные дела за незаконную охоту. Этот случай стал предметом судебного разбирательства. Дело направили на новое рассмотрение.

Председатель комитета охотничьего хозяйства Саратовской области Александр Гаврилов рассказал, что в ходе расследования выяснилось, что охотники из Краснодарского края — «непростые люди». Один из них крупный предприниматель, а другой работает в судебной системе, сообщает издание «Версия Саратов».

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