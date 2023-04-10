На Кубани инспектора Росрыболовства подозревают в вымогательстве взяток от браконьеров и черных лесорубов

На 39-летнего госинспектора по обслуживанию Тбилисского и Усть-Лабинского районов Азово-Кубанского отдела Росрыболовства завели уголовное дело о двух получениях взятки и одном покушении на ее получение. Также уголовное дело завели на его 36-летнего знакомого за посредничество при передаче взятки. Оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю и ОЭБиПК ОМВД России по Тбилисскому району.

По данным следствия, в декабре прошлого года к инспектору Росрыболовства обратился мужчина по вопросу спила деревьев и другой растительности в водоохранной зоне. Инспектор через своего знакомого предложил мужчине передать 100 тыс. рублей, взамен он обещал свое покровительство и не привлекать к ответственности за спил деревьев весь 2023 год. Мужчина согласился, но заявил о предложении в следственный комитет.

Передача взятки состоялась 19 декабря 2022 года в селе Ванновское Тбилисского района. В момент передачи 100 тыс. рублей госинспектора задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи установили, что в январе 2020 года инспектор получил взятку в 20 тыс. рублей от одного из местных жителей. За это он не привлек мужчину к ответственности за незаконное рыболовство на реке Зеленчук в окрестностях хутора Веревкин Тбилисского района. Кроме того, в период с мая по декабрь 2022 года другой житель района, также занимавшийся незаконным рыболовством, перевел на банковский счет госинспектора более 41 тыс. рублей.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений. Подозреваемого допросили, действиям всех участников дела будет дана юридическая оценка.

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