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Главу управления судебного департамента Ростовской области арестовали на два месяца по делу о взятке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/glavu-upravleniya-sudebnogo-departamenta-rostovskoj-oblasti-arestovali-na-dva-mesyatsa-po-delu-o-vzyatke
Главу управления судебного департамента Ростовской области арестовали на два месяца по делу о взятке
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Андрея Рощевского задержали в Ростовской области при участии сотрудников ФСБ. В Басманном суде Москвы 7 апреля ему предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве и назначили меру пресечения.

По данным СМИ, глава управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский причастен к коррупционной схеме, в которой участвовали более 30 судей Ростовской области.

В Басманном суде Москвы было рассмотрено ходатайство следствия о мере заключения в отношении Андрея Рощевского в виде заключения под стражу.

«Суд удовлетворил ходатайство СК и избрал Рощевскому меру пресечения в виде заключения под стражей на срок два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч. 4. ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере», — сказали в пресс-службе суда.

В суде не сообщили о том, в чем заключается, по версии следствия, роль в коррупционной схеме главы управления судебного департамента Ростовской области, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ростове-на-Дону правоохранители раскрыли коррупционную сеть, к которой причастны ряд судей и чиновников. В домах 32 судей и чиновников Ростовской области прошли обыски. Также обыски прошли в доме председателя областного суда Елены Золоторевой и ее заместителя Татьяны Юровой.

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