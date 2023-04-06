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СМИ: в домах 32 судей и чиновников Ростовской области прошли обыски по делу о коррупции

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СМИ: в домах 32 судей и чиновников Ростовской области прошли обыски по делу о коррупции
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным источника, в Ростове-на-Дону правоохранители раскрыли коррупционную сеть, к которой причастны ряд судей и чиновников.

В списке подозреваемых числятся 32 человека. В рамках следственных действий обыски прошли в Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и в Советском судах Ростова-на-Дону. Также прошли обыски в судах Ростовской области.

Также обыски прошли в доме председателя областного суда Елены Золоторевой и ее заместителя Татьяны Юровой. По данным источника, знакомого с ситуацией, у сотрудников судов проверяют банковские счета. Ранее глава Ростовского областного суда Елена Золотарева подала прошение об отставке в Верховный суд, сообщает 161.RU.

В Ростовском облсуде сообщили о том, что не располагают информацией о задержании председателя суда.

«Ростовский областной суд не располагает сведениями об избрании какой-либо меры пресечения в отношении председателя суда и заместителя председателя суда. Так же, как и не располагает сведениями о возбуждении уголовных дел», — цитирует пресс-службу суда «Коммерсантъ».

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