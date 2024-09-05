Задержан мужчина, готовивший по указанию ВСУ теракт на ж/д путях в Сочи

СК РФ возбудило уголовное дело в отношении трех граждан России, а также иных лиц по подозрению в участии в террористическом сообществе, и подготовке к терактам.

По данным следствия, не позднее 12 января 2023 года на Украине при участии представителей ГУ разведки Минобороны Украины, СБУ и ВСУ было создано террористическое сообщество. В его состав вошли люди, враждебно настроенные к общественно-политическому строю РФ и проведению СВО.

Руководство организации координировало преступные действия участников и разрабатывало планы терактов, тяжких и особо тяжких преступлений.

К участию также привлекли трех граждан России. Они были осведомлены о целях организации и согласились принять участие в ее деятельности. От них требовалось находить и предоставлять информацию о местах дислокации российских военнослужащих, а также различных гражданских и военных объектах, государственных и муниципальных учреждениях. Объекты требовалось сфотографировать, определить их координаты и передать участникам террористического.

Сообщается, что 19 января 2023 года фигуранты обнаружили в Луганске места скопления российских военных. Они сфотографировали места дислокации, определили их координаты и передали соучастникам через интернет-мессенджер для совершения терактов.

Помимо этого, 18 июня текущего года один из фигурантов прибыл к ж/д путям в направлении Адлера. Он также сфотографировал участок, определил его координаты и передал соучастникам для планирования и реализации теракта. Его деятельность пресекли сотрудники СК РФ и УФСБ России по городу Москве и Московской области. Злоумышленника задержали. В настоящее время он находится под стражей.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и иные фигуранты, причастные к совершению указанных преступлений. Решается вопрос об объявлении их в международный розыск, сообщает пресс-служба СК РФ.

Читайте также: на два месяца арестовали вербовщика международных террористов в Адыгее.