На два месяца арестовали вербовщика международных террористов в Адыгее

Майкопский городской суд заключил под стражу 22-летнего жителя Майкопа, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации.

Следствие указало, что обвиняемый имеет возможность скрыться от органов предварительного суда и следствия, а также оказать воздействие на свидетелей, если будет находиться на свободе. В связи с этим для него попросили избрать меру заключения в виде заключения под стражу.

Сам злоумышленник и его защитник возражали против такой меры пресечения и просили изменить ее на домашний арест.

Исследовав материалы дела, суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца — до 29 октября включительно. Постановление в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», преступник придерживался запрещенной в России идеологии. Он присягнул на верность главарю одной из международных террористических организаций и находился в постоянном контакте с радикалами. У мужчины нашли переписку с террористами.