ФСБ задержала вербовщика международных террористов в Адыгее

Гражданин России вербовал жителей Майкопа вступать в ряды международных террористических организаций и совершать преступления на территории страны.

Известно, что преступник придерживался запрещенной в России идеологии. Он присягнул на верность главарю одной из международных террористических организаций и находился в постоянном контакте с радикалами. У мужчины нашли переписку с террористами.

Следователи УФСБ России по Республике Адыгея возбудили уголовное дело за организацию деятельности террористической организации по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Оперативники проводят расследование и оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства преступления, сообщает RT со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

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