В Сочи мужчину посадили на 8,5 лет за финансирование терроризма

Мужчина дважды переводил деньги на счета запрещенных террористических организаций.

Установили, что 5 декабря 2021 года и 14 июля 2022 года злоумышленник, находясь в Сочи, перевел деньги со своего банковского счета на найденные им в интернете электронные кошельки запрещенной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Расследование завершили, материалы передали в суд. Мужчину признали виновным и назначили ему 8 лет и 6 месяцев исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

*террористическая организация, запрещенная в России.

Читайте также: Дарья Трепова* (внесена в список экстремистов и террористов в РФ) получила 27 лет колонии за теракт, в котором погиб Владлен Татарский.