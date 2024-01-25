Трепова* получила 27 лет колонии за теракт, в котором погиб Владлен Татарский

Уголовное дело о террористическом акте и незаконном обороте взрывных устройств 25 января рассмотрели во Втором Западном окружном военном суде.

Дарью Трепову* (внесена в список экстремистов и террористов в РФ) признали виновной в совершении теракта и назначили ей наказание в виде 27 лет лишения свободы и штрафа в размере 600 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», взрыв в кафе «Стрит-фуд бар № 1» в Санкт-Петербурге на Университетской набережной прогремел 2 апреля в 18:13. В тот момент там проходила встреча военкора Владлена Татарского с подписчиками. Следователи установили, что в тот вечер Дарья Трепова* принесла в кафе статуэтку со взрывчаткой внутри и передала ее военкору Владлену Татарскому.

Она выполняла указания лиц, находящихся на территории Украины. В результате взрыва статуэтки Татарский погиб, еще более 30 человек пострадали, а владельцу кафе был причинен материальный ущерб.

Треповой* 27 лет. Она окончила в Санкт-Петербурге школу № 408 и экономический факультет СпбГУ. Ранее девушка занималась оптовой торговлей в одной из компаний. За месяц до теракта девушка зарегистрировала ИП для розничной торговли через сеть или почте, а также для производства аксессуаров и одежды.