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Задавил рабочего дорожным катком: жителя Каневского района будут судить за смерть коллеги

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zadavil-rabochego-dorozhnym-katkom-zhitelya-kanevskogo-rajona-budut-sudit-za-smert-kollegi
Задавил рабочего дорожным катком: жителя Каневского района будут судить за смерть коллеги
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Трагедия произошла в феврале текущего года на участке трассы Краснодар — Ейск на территории Каневского района.

По данным следствия, 26-летний местный житель производил ремонтные работы на дороге. Он управлял дорожным катком и, ввиду собственной невнимательности, не убедился в безопасности движения. Он не подав звуковой сигнал и резко изменил направление движения. В результате каток наехал на асфальтоукладчика, выполнявшего работы на краю дороги. От полученных травм рабочий в этот же день скончался в больнице.

На управлявшего катком мужчину завели уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Свою вину он признал в полном объеме. Прокуратура направила дело н в Каневской районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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