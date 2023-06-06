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Травмы, несовместимые с жизнью: в порту Туапсе погиб рабочий

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/travmy-nesovmestimye-s-zhiznyu-v-portu-tuapse-pogib-rabochij
Травмы, несовместимые с жизнью: в порту Туапсе погиб рабочий
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Трагедия произошла днем 5 июня. Очевидцы вызвали на место скорую помощь.

К сожалению, рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью и спасти его не удалось.

«Мужчине на вид примерно 60 лет. Бригада скорой констатировала смерть человека», — цитирует старшего диспетчера Туапсинского района Светлану Величко газета «Туапсинские вести».

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