Травмы, несовместимые с жизнью: в порту Туапсе погиб рабочий
Происшествия
06.06.2023 13:29
Трагедия произошла днем 5 июня. Очевидцы вызвали на место скорую помощь.
К сожалению, рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью и спасти его не удалось.
«Мужчине на вид примерно 60 лет. Бригада скорой констатировала смерть человека», — цитирует старшего диспетчера Туапсинского района Светлану Величко газета «Туапсинские вести».
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