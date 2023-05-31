Грузовой поезд насмерть сбил 51-летнего бездомного в Туапсе

В дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте 31 мая в 18:10 поступило сообщение от дежурной по станции Туапсе о том, что в районе стадиона «Водник» обнаружили тело мужчины.

По предварительным данным, мужчина получил смертельные травмы при наезде грузового поезда. Личность погибшего установили, это 51-летний мужчина без определенного места жительства.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Туапсинского линейного отдела полиции. Следователи проводят проверку, во время которой установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба МВД России по ЮФО.

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