Пассажирский поезд сбил женщину в наушниках в Краснодаре

Несчастный случай произошел 18 мая в 8:15 на станции Краснодар-2.

По предварительным данным, машинист пассажирского поезда Имеретинский курорт — Самара заметил женщину, неоднократно подавал звуковые сигналы. Женщина не отреагировала. Предположительно, она находилась в наушниках.

Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. В результате наезда 30-летняя жительница Краснодара получила травму головы и была госпитализирована.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Читайте также: в Краснодарском крае пассажирский поезд насмерть сбил женщину, которая перебегала через пути.