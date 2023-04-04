В Краснодарском крае пассажирский поезд насмерть сбил женщину, которая перебегала через пути
Несчастный случай произошел 4 апреля около 9:45 на станции Каневской.
По предварительным данным, машинист пассажирского поезда Москва — Симферополь увидел женщину, которая перебегала через железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм женщина погибла на месте.
Личность погибшей устанавливается. На вид женщине 60-65 лет, рост и телосложение средние, волосы темно-коричневые. Была одета в синее трико с серо-белыми лампасами, цветную кофту с красным рисунком. Граждан, обладающих информацией о личности погибшей, просят позвонить по телефону 8 (999) 437-37-60.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
Читайте также: в Краснодарском крае пассажирский поезд наехал на мужчину, отрезав ему ногу.
- Японский сад в парке «Краснодар». Фоторепортаж
- Жители Краснодара назвали цену счастья в рублях. За год она выросла
- Клюнул на печенку: в Темрюкском районе выловили 42-килограммового сома
- Молодежный просветительский форум «Знание.Наука» пройдет 4 апреля в Краснодаре
- В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
- Владелец ФК «Краснодар» Галицкий перестал дарить игрокам часы Rolex за 100 матчей