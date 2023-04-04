В Краснодарском крае пассажирский поезд насмерть сбил женщину, которая перебегала через пути

Несчастный случай произошел 4 апреля около 9:45 на станции Каневской.

По предварительным данным, машинист пассажирского поезда Москва — Симферополь увидел женщину, которая перебегала через железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм женщина погибла на месте.

Личность погибшей устанавливается. На вид женщине 60-65 лет, рост и телосложение средние, волосы темно-коричневые. Была одета в синее трико с серо-белыми лампасами, цветную кофту с красным рисунком. Граждан, обладающих информацией о личности погибшей, просят позвонить по телефону 8 (999) 437-37-60.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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