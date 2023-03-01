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В Краснодарском крае пассажирский поезд наехал на мужчину, отрезав ему ногу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-passazhirskij-poezd-naehal-na-mestnogo-zhitelya-i-otorval-emu-nogu
В Краснодарском крае пассажирский поезд наехал на мужчину, отрезав ему ногу
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Несчастный случай произошел 1 марта на станции Тимашевская — Парк «Б».

В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что машинист пассажирского поезда Севастополь — Москва применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на человека. Однако остановить состав не удалось, поезд наехал на 36-летнего местного жителя. В итоге произошла травматическая ампутация правого голеностопа.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшего в ЦРБ. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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