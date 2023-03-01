В Краснодарском крае пассажирский поезд наехал на мужчину, отрезав ему ногу
Происшествия
01.03.2023 15:25
Несчастный случай произошел 1 марта на станции Тимашевская — Парк «Б».
В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что машинист пассажирского поезда Севастополь — Москва применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на человека. Однако остановить состав не удалось, поезд наехал на 36-летнего местного жителя. В итоге произошла травматическая ампутация правого голеностопа.
Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшего в ЦРБ. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
Читайте также: электричка насмерть сбила 34-летнюю женщину в Краснодарском крае.
Популярные новости
- В СК проводят проверку по факту гибели 74-летнего мужчины при взрыве боеприпаса на Кубани
- СК выясняет обстоятельства атаки украинскими беспилотниками объектов на Кубани и в Адыгее
- В Краснодаре строители избили коллегу стулом, изрезали ножом и прижгли утюгом
- Спасатели два часа ловили сбежавшего страуса в горах Новороссийска
- На Кубани будут судить шестерых женщин, которые получали выплаты и маткапитал на несуществующих детей
- На трассе к паромной переправе на Кубани столкнулись бензовоз и легковушка, есть погибший