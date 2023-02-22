Электричка насмерть сбила 34-летнюю женщину в Краснодарском крае
Несчастный случай произошел 22 февраля в районе железнодорожной станции Крыловская.
В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Тихорецкая поступило сообщение, что женщину сбил электропоезд. На место выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил поведения на железной дороге.
Личность женщины установили, это 34-летняя жительница Крыловского района. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
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