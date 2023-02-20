Перебегали через рельсы: двое мужчин погибли под поездом Москва — Адлер
Происшествия
20.02.2023 11:39
Поезд Москва — Адлер насмерть сбил двух мужчин 31 и 32 лет на станции Балабаново в Калужской области.
По предварительным данным, мужчины перебегали железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист поезда, заметив людей на рельсах, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось.
Брянский следственный отдел на транспорте СУТ СК РФ начал доследственную проверку.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные медицинские экспертизы. В настоящее время устанавливаются все причины и условия произошедшего, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
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