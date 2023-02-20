Перебегали через рельсы: двое мужчин погибли под поездом Москва — Адлер

Поезд Москва — Адлер насмерть сбил двух мужчин 31 и 32 лет на станции Балабаново в Калужской области.

По предварительным данным, мужчины перебегали железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист поезда, заметив людей на рельсах, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось.

Брянский следственный отдел на транспорте СУТ СК РФ начал доследственную проверку.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные медицинские экспертизы. В настоящее время устанавливаются все причины и условия произошедшего, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Читайте также: товарный поезд наехал на легковушку в Курганинском районе.