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Перебегали через рельсы: двое мужчин погибли под поездом Москва — Адлер

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/perebegali-cherez-relsy-dvoe-muzhchin-pogibli-pod-poezdom-moskva-adler
Перебегали через рельсы: двое мужчин погибли под поездом Москва — Адлер
Фото @zmsutskr

Поезд Москва — Адлер насмерть сбил двух мужчин 31 и 32 лет на станции Балабаново в Калужской области.

По предварительным данным, мужчины перебегали железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист поезда, заметив людей на рельсах, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось.

Брянский следственный отдел на транспорте СУТ СК РФ начал доследственную проверку.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные медицинские экспертизы. В настоящее время устанавливаются все причины и условия произошедшего, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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