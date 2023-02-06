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Товарный поезд наехал на легковушку в Курганинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tovarnyj-poezd-naehal-na-legkovushku-v-kurganinskom-rajone
Товарный поезд наехал на легковушку в Курганинском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

ДТП произошло 6 февраля в 7:40 на на железнодорожном перегоне Курганинск — Андреевдмитриевка 1687 км, пикет № 5 в поселке Красное Поле.

По предварительным данным, на регулируемом не охраняемом ж/д переезде товарный поезд совершил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на легковой автомобиль. Однако избежать столкновения не удалось. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

Поезд с рельсов не сошел, опоры контактной линии не повреждены. На участке временно остановили движение поездов. В 7:45 пути освободили, поезд отправился к месту назначения.

На месте работали от РСЧС 16 человек личного состава и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 3 человека и одна единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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