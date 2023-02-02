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Грузовой поезд сбил пожилую женщину в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovoj-poezd-sbil-pozhiluyu-zhenshhinu-v-krasnodarskom-krae
Грузовой поезд сбил пожилую женщину в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Инцидент произошел накануне на железнодорожном перегоне Тимашевская — Гречаная.

Известно, что грузовой поезд допустил наезд на 72-летнюю женщину. В результате происшествия пенсионерка получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

По факту травмирования женщины грузовым поездом сотрудники Краснодарского следственного отдела на транспорте проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Читайте также: пассажирский поезд смял «десятку» на переезде в Усть-Лабинском районе, есть пострадавшие. Информация об аварии на регулируемом железнодорожном переезде поступила в экстренные службы 1 февраля в 23:00.

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