Грузовой поезд сбил пожилую женщину в Краснодарском крае
Происшествия
02.02.2023 11:44
Инцидент произошел накануне на железнодорожном перегоне Тимашевская — Гречаная.
Известно, что грузовой поезд допустил наезд на 72-летнюю женщину. В результате происшествия пенсионерка получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
По факту травмирования женщины грузовым поездом сотрудники Краснодарского следственного отдела на транспорте проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
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