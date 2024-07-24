Зачинщик резонансной драки в Кореновске признал вину в нападении на полицейского

Драка между местными жителями и приезжими произошла на улице Красной вечером 21 июля.

Один из зачинщиков драки — 20-летний приезжий применил физическую силу в отношении сотрудника ППС МВД, который требовал от хулигана прекратить противоправные действия в общественном месте.

Нарушителя задержали и завели на него уголовное дела о применении насилия в отношении сотрудника полиции по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Молодому человек уже предъявили обвинение по этому делу. На допросе он признал свою вину в полном объеме.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», резонансная драка в Кореновске произошла из-за громкой музыки. Разные стороны конфликта говорили о ноже с одной стороны и перцовом баллончике с другой.