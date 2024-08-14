Заброшенный штаб времен войны нашли в горах под Геленджиком

Следы пребывания масштабного военного оперативного управления времен Великой Отечественной войны обнаружила команда историков в лесу возле Кабардинки.

Предположительно, штаб Северо-Кавказского фронта под командованием генерала-полковника Ивана Петрова в годы войны располагался у подножья горы мыса Дооб и до его вершины.

О расположении штаба свидетельствуют найденные землянки, стратегическое расположение и крупный узел связи. С этого места детально просматривается Цемесская бухта, в том числе места, где вражеские войска пытались зайти на территорию Новороссийска. Кроме того, хорошо видно мыс Пена и артиллерийскую батарею капитана Андрея Зубкова.

«Сейчас сотрудники городского музея проводят научную работу, устанавливают принадлежность землянок, занимаются с архивами. В городе может появиться еще один исторический объект», — написал глава Геленджика Алексей Богодистов в Telegram.

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