Стали известны детали оккупации Краснодара во время Великой Отечественной войны

ФСБ рассекретила уникальные документы в региональном музее органов госбезопасности. Событие приурочено к 81 годовщине со Дня освобождения кубанской столицы от фашистов.

«Чем интересны документы тех лет, тем, что они исполнены на коленке. Здесь живые правки лиц, которые их подписывали, в том числе и исполненные простым карандашом. Данный документ говорит о необходимости уничтожении информации. Идет речь об уничтожении газетных, печатных изданий любых и архивных документов», ― рассказала официальный представитель УФСБ России по Краснодарскому краю Илонна Писарева.

Уничтожалось все, что могло попасть в руки врагу. Издавались конкретные приказы о предотвращении мародерства, эвакуации значимых объектов и уничтожении предприятий. Краснодар, как и большинство городов Советского Союза подвергшихся оккупации, во время Великой Отечественной войны стоял до последнего.

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