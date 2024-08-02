Казаки Ейского казачьего отдела отметили 82 годовщину Кущевской атаки

На мемориальном комплексе «Поле казачьей славы» они встречаются каждый год. И каждый год вспоминают подвиг предков — казаков Кубани, Дона и Адыгеи.

В этот день цветы несли к подножию памятника казаку-гвардейцу. Воинское приветствие и мысленное «спасибо» за подвиг, которому исполнилось 82 года. Такого во время Великой Отечественной войны не было больше нигде. Казаки, отчаянно сражаясь за свою землю, стали образцом небывалой отваги.

«Даже в голове не укладывается, как можно было, рискуя своей жизнью, идти на верную гибель, но защитить свою Родину», — говорит ведущий специалист взвода почетного караула Кубанского казачьего войска Артем Приходько.

Тогда казаки на несколько дней задержали наступление немцев на Кавказ и дали возможность советским войскам подготовиться к битве. О самом ярком эпизоде сражений — конной лаве — казак Александр Лещина рассказал своим воспитанникам. Военно-патриотический клуб «Бродники» приехал из станицы Старощербиновской.

«Нужно, чтобы любая молодежь приезжала на такие мероприятия и все это видела. Учить — одно, а надо, чтобы видели», — отмечает руководитель патриотического казачьего клуба «Бродники» Александр Лещина.

Сейчас детей объединяет казачество. Они учатся дружить, любить родную землю, делиться последним.

«Поле казачьей славы» стало местом встречи и для казаков-десантников. У них 2 августа был двойной праздник. Это повод пообщаться и поздравить с наградами.

Кроме того, для участников встречи проводили мастер-классы. Они больше интересовали девушек, а парни тянулись к технике и оружию разных лет.

«Здесь часть экспонатов времен Великой Отечественной войны, например, прострелянная саперная лопата. Так наши солдаты выманивали снайпера. Вот окопная свеча, ее сделали из донной части гильзы», — сообщает специальный корреспондент Мария Николаева.

Сейчас казаки делают современные окопные свечи, помогают плести маскировочные сети и постоянно отправляют гуманитарные грузы в зону спецоперации. Юные казаки активно участвуют в жизни общества.

«За уши тоже никого не тянем уже. Наверное, молва людская разносится о том, что здесь действительно говорится о патриотизме, героизме, о массовом героизме, о казачестве. Больше детей принимает участие. Это очень хорошая тенденция. Мне кажется, что новый путь развития Кубанского казачьего войска наблюдаем», — подчеркивает атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

На годовщину атаки под Кущевской приехали также казаки Дона и Волги. Подвиг, совершенный на Кубани, вдохновляет и восхищает их спустя десятилетия.