Заброшенный призывной пункт Октябрьского военкомата загорелся в Краснодаре
Происшествия
06.04.2023 15:27
Сообщение о возгорании на улице Индустриальной поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 6 апреля в 14:27.
Пожарные прибыли на место и установили, что горит неэксплуатируемое здание на площади 150 кв. м.
В 14:49 возгорание локализовали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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