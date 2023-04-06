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Заброшенный призывной пункт Октябрьского военкомата загорелся в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zabroshennyj-prizyvnoj-punkt-oktyabrskogo-voenkomata-zagorelsya-v-krasnodare
Заброшенный призывной пункт Октябрьского военкомата загорелся в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сообщение о возгорании на улице Индустриальной поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 6 апреля в 14:27.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит неэксплуатируемое здание на площади 150 кв. м.

В 14:49 возгорание локализовали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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