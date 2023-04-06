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В Туапсинском районе произошел пожар в частном доме на площади более 220 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-proizoshel-pozhar-v-chastnom-dome-na-ploshhadi-bolee-220-kv-metrov
В Туапсинском районе произошел пожар в частном доме на площади более 220 кв. метров
Фото t.me/chp_krd

Сообщение о возгорании дома на улице Мира в поселке Новомихайловском поступило 5 апреля в 20:43.

На место выехали пожарные подразделения Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона. Они прибыли на место и установили, что горит частный дом на площади 225 кв. м. В 21:13 огонь локализовали, в 22:43 пожар полностью потушили.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Причина возникновения возгорания устанавливается. На месте работали 16 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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