В Туапсинском районе произошел пожар в частном доме на площади более 220 кв. метров

Сообщение о возгорании дома на улице Мира в поселке Новомихайловском поступило 5 апреля в 20:43.

На место выехали пожарные подразделения Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона. Они прибыли на место и установили, что горит частный дом на площади 225 кв. м. В 21:13 огонь локализовали, в 22:43 пожар полностью потушили.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Причина возникновения возгорания устанавливается. На месте работали 16 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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