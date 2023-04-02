Частный дом сгорел дотла в Анапе

Пожар в частном жилом доме на улице Лермонтова в Супсехе произошел утром 2 апреля. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети местные жители.

На кадрах видно сильное пламя, охватившее дом. По словам очевидцев, огонь вспыхнул и разгорелся почти мгновенно.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 11:35. Пожарные прибыли на место в 11:41. Они установили, что горит одноэтажный жилой дом. Огонь охватил 144 кв. м. Пожар локализовали в 11:59, в 12:05 ликвидировали открытое горение, а в 13:33 возгорание полностью потушили. Погибших и пострадавших нет. Причиной пожара стала аварийная работа электрооборудования.

В тушении возгорания участвовали 17 человек и пять единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», еще один крупный пожар произошел 2 апреля в станице Платнировской Кореновского района. Там сгорели три частных дома и три хозпостройки.