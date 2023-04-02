Пламя перекинулось на соседний дом: площадь пожара в Кореновском районе увеличилась до 400 кв. метров
Происшествия
02.04.2023 13:11
Пожар начался в станице Платнировской на улице Красной утром 2 апреля. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 11:21.
К моменту прибытия пожарных в 11:32 горели два частных дома и две хозяйственные постройки. Общая площадь возгорания составляла 200 кв. м. Плотная застройка и сухая безветренная погода осложнили тушение пожара, пламя распространилось на стоящий рядом дом и еще одну хозпостройку.
В 12:49 пожар локализовали на площади 400 кв. м. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. В 13:13 открытое горение ликвидировали, сообщает пресс-служба ГГ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ликвидации пожара участвуют 34 человека и 11 единиц техники.
Популярные новости
- Японский сад в парке «Краснодар». Фоторепортаж
- Студия из Краснодара показала дебютный тизер игры-шутера
- Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае
- Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР
- Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
- На захоронение дельфинов, собак и кошек в Сочи направят почти 4 млн рублей