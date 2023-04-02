Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Кореновском районе загорелись два частных дома и хозпостройки, огонь охватил 200 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-korenovskom-rajone-zagorelis-dva-chastnyh-doma-i-hozpostrojki-ogon-ohvatil-200-kv-metrov
В Кореновском районе загорелись два частных дома и хозпостройки, огонь охватил 200 кв. метров
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о пожаре в станице Платнировской на улице Красной диспетчеру Кореновского пожарно-спасательного гарнизона поступило 2 апреля в 11:21.

Прибыв на место в 11:32 пожарные установили, что горят два частных дома и две хозяйственные постройки. Общая площадь возгорания составила 200 кв. м. Проведена разведка одним звеном газодымозащитной службы.

В ликвидации пожара участвуют 34 человека и 11 единиц техники. Информация уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи произошел крупный пожар в неэксплуатируемом здании.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 апреля
Русский гений: 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова
Русский гений: 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 апреля
Пять причин для фаната не смотреть сериал «Король и Шут»
Пять причин для фаната не смотреть сериал «Король и Шут»
Калории в алкоголе — что можно выпить во время диеты?
Калории в алкоголе — что можно выпить во время диеты?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Японский сад в парке «Краснодар». Фоторепортаж
  2. Студия из Краснодара показала дебютный тизер игры-шутера
  3. Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае
  4. Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. На захоронение дельфинов, собак и кошек в Сочи направят почти 4 млн рублей
Прямой эфир
Мы в соцсетях