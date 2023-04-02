В Кореновском районе загорелись два частных дома и хозпостройки, огонь охватил 200 кв. метров
Происшествия
02.04.2023 12:52
Сообщение о пожаре в станице Платнировской на улице Красной диспетчеру Кореновского пожарно-спасательного гарнизона поступило 2 апреля в 11:21.
Прибыв на место в 11:32 пожарные установили, что горят два частных дома и две хозяйственные постройки. Общая площадь возгорания составила 200 кв. м. Проведена разведка одним звеном газодымозащитной службы.
В ликвидации пожара участвуют 34 человека и 11 единиц техники. Информация уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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