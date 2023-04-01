В Сочи произошел крупный пожар в неэксплуатируемом здании

Возгорание произошло 1 апреля около 11:00 в Лазаревском районе курорта на улице Гайдара. По словам очевидцев, загорелся склад.

«В 11:17 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 11:26 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в неэксплуатируемом здании на площади 200 кв. метров», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 12:05 пожарным удалось локализовать пламя на площади 250 кв. метров. В 12:25 — ликвидация открытого горения.

Пожар тушат 17 человек и 4 единицы техники. Работает 3 звена газодымозащитной службы, подано 4 ствола высокого давления.

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