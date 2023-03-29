Спасатели эвакуировали 15 взрослых и 2 детей при пожаре на рынке в Анапе
Происшествия
29.03.2023 12:50
Сообщение о задымлении на центральном рынке на улице Красноармейской поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 29 марта в 11:26.
Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. По их словам, на рынке загорелась пекарня.
Пожарные прибыли на место в 11:32. Они установили, что возгорание произошло на площади 20 кв. м. В 11:51 пожар локализовали на площади 30 кв. м, в 12:02 ликвидировали открытое горение. Сообщается, что эвакуировали 17 человек, из них двое — дети.
В тушении возгорания участвуют 62 человека и 18 единиц техники. Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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