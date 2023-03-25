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В Краснодаре загорелся частный дом, огонь охватил 70 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zagorelsya-chastnyj-dom-ogon-ohvatil-70-kv-metrov
В Краснодаре загорелся частный дом, огонь охватил 70 кв. метров
Фото t.me/chpkrasnodara

Сообщение о пожаре на улице Карасунской поступило в экстренные службы 25 марта в 20:06.

Пожарные прибыли на место в 20:13 и установили, что горит частный жилой дом. Площадь возгорания составила 70 кв. м. В 20:22 пожар локализовали на той же площади, а в 20:35 ликвидировали открытое горение.

В ликвидации пожара от РСЧС привлекались 15 человек и пять единицы техники, в том числе от МЧС России — 12 человек и четыре единицы техники.

При пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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